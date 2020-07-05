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وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)

وزير الإعلام المصري يُعلن شفاءه من فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام المصري، اليوم الأحد، شفاءه التام من فيروس (كورونا) المستجد.

وكتب هيكل في بيان له: "الحمد لله أن منّ الله علي وعلى أسرتي بالشفاء.. واليوم هو أول يوم عمل لي بعد انقطاع أسبوعين في العزل المنزلي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعلنت وزارة الإعلام المصرية، يوم 18 من الشهر الماضي، إصابة وزير الإعلام بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة: "نظراً لمخالطة وزير الدولة للإعلام، أحد المصابين بفيروس (كورونا)، فقد وضع الوزير في العزل المنزلي لعدة أيام".

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