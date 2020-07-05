الكيلة: وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار بالخليل إثر إصابتها بفيروس (كورونا)

وأوضحت أن الإصابات 208 إصابة بينها 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، وفاة سيدة سبعينية من مخيم الفوار بمدينة الخليل، إثر إصابتها بفيروس (كورونا).وأشارت الكيلة، في تصريح لها، إلى أن السيدة السبعينية، كانت تعاني من أمراض مزمنة، لافتة إلى أنه بذلك ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 20 حالة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) منذ التحديث المسائي (الساعة 9:00) أمس وحتى الساعة 9:00 صباح اليوم، بمحافظات الضفة الغربية.