عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.



وأفادت مديرية أوقاف القدس، أن 84 مستوطناً، اقتحموا باحات الأقصى، من باب المغاربة، وسط أداء طقوس "توراتية" استفزازية.



وأشارت أوقاف القدس إلى أن الاقتحامات، تمت بحماية شرطة الاحتلال، التي قامت بإخلاء المنطقة الشرقية للمسجد، لتسهيل اقتحام المسجد.



وفي سياق متصل، أقامت شرطة الاحتلال حاجزاً عسكرياً جديداً بالقرب من باب الأسباط في القدس المحتلة، ما أدى لتعطيل تنقل الأهالي في المنطقة.



إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان من مدينة القدس، واقتادتهم عبر دورياتها للتحقيق معهم في مراكزها بمدينة القدس.



وأفاد نادي الأسير، أن شرطة الاحتلال، اعتقلت الشبان محمد وسيم عبيد، وعلي عبيد، ومحمد العباسي، ومصطفى مصطفى من قرية العيسوية شمالي شرق القدس، والشاب حجازي أبو صبيح عقب دهم منزله وتفتيشه وتخريبه في بلدة الطور شرق المدينة.



وتواصل شرطة الاحتلال ومستوطنوه، اقتحام المسجد الأقصى بشكل يومي، إلى جانب الاقتحامات اليومية لقوات الاحتلال لقرى وبلدات القدس والضفة الغربية، وتنفّذ حملة اعتقالات ومداهمات.