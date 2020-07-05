دولي

من وراء انفجار محطة توليد الكهرباء في إيران؟

من وراء انفجار محطة توليد الكهرباء في إيران؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت محطة الزرقان لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة الأهواز جنوبي إيران.، أمس السبت، لانفجارضخم، فيما لم يعرف من يقف وراء هذا الانفجار.

وحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية، أنه لم تقع إصابات في الانفجار، دون الكشف عن طبيعة الانفجار وأسبابه. 

يشار إلى أن الانفجار، يأتي بعد أيام قليلة من وقوع حريق تسبب بانفجارات في منشأة (نطنز) النووية في أصفهان. 

ونقلت (معاريف) عن مسؤولين إيرانيين، الجمعة قولهم، إنهم يعتقدون أن الحريق الذي اندلع في منشأة (نطنز) يوم الخميس، قد يكون سببه هجوم إلكتروني، قد تكون إسرائيل أو الولايات المتحدة مسؤولتين عنه.

يذكر، أن هذه المحطة، تغذي عدة منشآت نووية إيرانية، حسب مصادر إسرائيلية.

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