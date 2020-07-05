شؤون فلسطينية

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسيران عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، الإضراب المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهما الإداري.

وقال نادي الأسير: إن الأسير شحادة، مضرب عن الطعام منذ (13) يوماً، والأسير غنيمات منذ (12) يوماً، ووفقاً لآخر المعلومات المتوفرة، فإنهما يقبعان في سجن (عوفر).

وقال النادي: إن الأسير شحادة (24 عاماً)، اعتقله الاحتلال في تاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وهو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.

والأسير غنيمات (40 عاماً)، معتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قراراً جوهرياً صدر بحقه بعد الأمر الثاني، بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال، أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، علماً أنه أب لأربع بنات وهن (مريم، ويقين، ومها، وريم)، وهو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات، المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين.

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