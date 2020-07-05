أبو بكر: بعض البنوك لم تصرف رواتب الأسرى

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأحد: إن عشرات المكالمات، وردت للهيئة من ذوي الأسرى، تفيد بأن بعض البنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين.



وأكد أبو بكر، أن وزارة المالية، قامت بتحويل جميع رواتب الأسرى إلى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، إلا أن بعض البنوك، لم يلتزم بقرار الاستمرار بصرف رواتب الأسرى.



وأوضح، بأنه ومنذ الخميس الماضي، والهيئة تستقبل مكالمات وشكاوى الأسرى وذويهم بعدم صرف الراتب، وأن الهيئة تتابع مع مكتب رئيس الوزراء، وسلطة النقد، لحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن.



وطالب أبو بكر، جميع البنوك بضرورة الالتزام بصرف رواتب الأسرى، وعدم تعطيل أياً من الحسابات أو بطاقات الصراف الآلي.