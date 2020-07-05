الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية "رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال"

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا، أطلق أمس، حملته الدولية، التي تحمل عنوان "كتابة رسائل تضامنية للأسرى الفلسطينيين الأطفال".



وشارك أبو بكر، أول من أمس، ممثلي الحزب في إطلاق الحملة إلكترونياً عبر برنامج (ZOOM)، بسبب جائحة (كورونا) التي تجتاح العالم، بمشاركة كل من نائب السكرتير العام للحزب سولي مابيلا، ورئيسة لجنة سكرتارايا الحزب وعضو لجنته المركزية السيدة جنيفير سكرينير، وسكرتير العلاقات الدولية في الحزب فرانس باليني، وبمشاركة سفيرة دولة فلسطين في جنوب أفريقيا حنان جرار، وطاقم السفارة.



وخلال مداخلته، أثنى أبو بكر على الموقف التاريخي الحق لدولة جنوب أفريقيا في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ودعمها بشتى السبل والوسائل، كونه شعب يعي تماماً معنى الحرية والاستقلال.



كما شدد على دور الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا وإسناده المتواصل للأسرى الفلسطينيين في سجون الظلم الإسرائيلية، وتنظيمه للعديد من اللقاءات والمؤتمرات والفعاليات الوطنية والدولية لإسناد معتقلينا.



من جانبهم، أوضح ممثلو الحزب خلال إطلاق الحملة أمس، أن هذه المبادرة، تأتي في سياق تعزيز مبدأ الحرية لشعب يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من ٧٠ عاماً، يعاني الويل والاضطهاد والعنصرية.



وأكدوا، أن إطلاق الكتابة للحملة للتعبير عن التضامن مع القاصرين والمطالبة بتحرير عشرات الأطفال الفلسطينيين دون سن (١٨ عاماً) تعتقلهم إسرائيل، وتمارس العديد من صنوف التعذيب والتنكيل بحقهم.



ولفتوا إلى أنها تأتي أيضاً استكمالاً لرسالة تضامنية كتبها نائب السكرتير العام للحزب، قبل نحو عامين، تضامناً مع الطفل المقدسي الأسير آنذاك، شادي فراح، بحضور والدته في كيب تاون.