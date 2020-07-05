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مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
 قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم السبت: إن البلاد، ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 آب/ أغسطس.

وبحسب (رويترز) نصت التعديلات التي أدخلت على الدستور المصري العام الماضي على إنشاء مجلس للشيوخ، يتألف من 180 عضواً، ليصبح الغرفة الثانية بالبرلمان إلى جانب مجلس النواب، ويتم انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعين الرئيس بقية الأعضاء.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "إجراء الانتخابات في ظل هذا الوباء الذى يجتاح العالم، يوجب علينا اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية عدة لوقاية أنفسنا ومجتمعنا".

وأضاف أن جميع مراكز الاقتراع، ستلتزم بالإرشادات الصحية، مع مطالبة جميع الناخبين وموظفي الاقتراع بوضع الكمامات، كما سيتم تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسجلت مصر 1485 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم الجمعة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 72711، منها 3201 حالة وفاة.

وقال إبراهيم: إن نتائج الانتخابات، ستُعلن في 19 آب/ أغسطس، في الجريدة الرسمية للدولة.

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