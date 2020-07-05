القدس: تحذيرات من انتشار فيروس (كورونا) في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر نائب محافظ القدس، عبد الله صيام، من خطورة الوضع في محافظة القدس، في ظل اتساع تفشي وباء (كورونا) في الموجة الثانية، وانتشارها في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل البلدة القديمة، وبلدة العيزرية وأحياء أخرى.



واضاف صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن ما يزيد الوضع خطورة في محافظة القدس، هو منع قوات الاحتلال للأجهزة الأمنية والطبية من الدخول إلى العديد من القرى والبلدات، بالإضافة إلى أن المشافي موجودة في داخل المدينة المحتلة، ويصعب على المواطنين الدخول إليها.



وبين صيام، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في القدس، وصل إلى 647 بينها 313 حالة شفاء.