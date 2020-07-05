شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الأمريكية لإجراء فحوص (كورونا)

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الأمريكية لإجراء فحوص (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
استلمت الجامعة العربية الأمريكية، موافقة وزارة الصحة على قيام مختبرات الجامعة بفحص لفيروس (كورونا)، (COVI-19)، وجاء في رسالة وزيرة الصحة الدكتورة مي الكيلة، أن هذه الموافقة، جاءت بناء على وجود فريق الكفاءة بهذا الخصوص، وسيكون لقيام مختبرات الجامعة بهذا الفحص مساهمة في التمكن من السيطرة على الحالات المصابة، كما ذكرت أن الوزارة ستقوم بتحويل الحالات إلى مختبرات الجامعة في حال ازدادت الجائحة سوءً لا قدر الله.

وصرح رئيس الجامعة، ا.د. علي زيدان أبو زهري، أن اعتماد وزارة الصحة الفلسطينية للمختبرات البحثية في المركز الطبي بحرم الجامعة العربية الامريكية في رام الله لإجراء فحص (كورونا)، جاء بعد أن تأكدت الوزارة من توفر كافة الأجهزة العلمية المتطورة للكشف عن الفيروس، ولوجود فريق متخصص على مستوى عال من الكفاءة والمهنية؛ للقيام بالفحص.

وقال أبو زهري: إن الجامعة، تقوم الآن بتجهيز مرفق خاص يتمتع بكافة متطلبات الوقاية والتعقيم، لأخذ العينات من المواطنين، وتوفير أقصى درجات الحماية، ضمن المعايير الدولية.

والجدير بالذكر، أن المختبرات البحثية في الجامعة العربية الأمريكية، وبالشراكة مع وزارة الصحة، أطلقت مؤخراً مشروعاً بحثياً لدراسة التسلسل الجيني لفيروس (كورونا) بين المرضى في فلسطين، تحت إشراف وإدارة الطاقم الأكاديمي، وطلبة برنامج ماجستير الوراثة الجزيئية والسمية الجينية في الجامعة، وخبراء من وزارة الصحة.

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