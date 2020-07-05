وفد وزاري يتوجه لمحافظة الخليل للاطلاع على الأوضاع بظل تفشي فيروس (كورونا)

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

يتوجهُ وفد وزاري، اليوم، لمدينة الخليل، من أجل الاطلاع على صورة الأوضاع، نتيجة التفشي السريع لفيروس (كورونا) والزيادة المطردة في أعداد الإصابات.



وقال وزير الاقتصاد، خالد العسيلي: إن برنامج الوفد، سيشمل عدة لقاءات مع القطاعات ذات الصلة بالخصوص والترتيب مع محافظ الخليل إلى جانب تنظيم ستة اجتماعات، ستمتد حتى مساء اليوم، من أجل التركيز على الوضع بشكل تام والوقوف عند سبل الحد من انتشار الوباء، والقضاء عليه.



وأعلن العسيلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، عن قرارات جديدة ومناسبة، سيتم اتخاذها في الاجتماع، إضافة إلى تلقي العديد من الطلبات، واستجابة لاحتياجات المواطنين في المحافظة، من أجل رفع تقرير شامل بالتوصيات لجلسة مجلس الوزراء غداً الاثنين.



وأضاف العسيلي، أن هناك مجموعة من القرارات، سيتم اتخاذ جزء منها، بعد التشاور مع رجالات الخليل؛ لرفع توصياتهم من أجل تطبيقها.