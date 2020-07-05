محافظ بيت لحم: 90% من المصابين بفيروس (كورونا) نتيجة المناسبات الاجتماعية

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد: إن 90% من إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) والبالغ عددهم 245 هو نتيجة الأعراس والمناسبات الاجتماعية والاختلاط.



وأضاف حميد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن لجنة الطوارئ في محافظة بيت لحم، عقدت اجتماعاً عبر تقنية (زووم) يوم أمس، وأوصت بتشديد الإجراءات ومنع الحركة، لافتاً إلى أن وجود عدد المصابين داخل منازلهم، وعدم التزامهم بالإجراءات، أدى لزيادة الإصابات.



وأشار حميد إلى أنه تم تشديد الإجراءات في بلدة الخضر، نظراً لسرعة تفشي الفيروس، موضحاً في السياق، أنه نظراً لوجود جزء من البلدة، يصنف ضمن المناطق (ج) وبعد وقف التنسيق الأمني، فإن هناك صعوبة، وبعض الإشكالات في متابعة المصابين والمخالطين لهم.