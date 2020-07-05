شؤون فلسطينية

هيئة شؤون الأسرى: لا يُوجد أي إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

هيئة شؤون الأسرى: لا يُوجد أي إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير فادي غنيمات، من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثاني عشر على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري، ومنع إدارة السجون لمحاميه من التدخل لحل قضيته، حسبما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر.

وفنّد أبو بكر في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، الإشاعات التي تنشر بخصوص إغلاق إدارة سجون الاحتلال لقسمي 17 و18 من سجن (عوفر) نتيجة تفشي فيروس (كورونا)، موضحاً بأن إغلاق القسمين، جاء تحسباً لتدهور الأوضاع داخل الأراض المحتلة في حال نفذت حكومة الاحتلال مخطط "الضم".

وأكد أبو بكر عدم وجود أية إصابة بفيروس (كورونا) حتى اللحظة في صفوف الأسرى داخل السجون، مشيراً إلى عزل 10 أسرى و30 سجاناً عقب الاشتباه بإصابة أحد السجانين في سجن مدني قبل أيام.

وفي سياق آخر، قال أبو بكر: إن حوالي 18 أسيراً، يعانون من أمراض مزمنة في سجن (الرملة) بينهم الأسير إسماعيل عودة من قرية دير عمار، والذي يعاني من فشل كلوي، حيث جرى نقله إلى مشفى (سوروكا) وأعادته مرة أخرى إلى مشفى (الرملة)، والأسير وجيه أبو عون من عنبتا، والذي يعاني من آلالم حادة في المعدة.

وأكد أبو بكر، أن هناك حالات مرضية جديدة، يتم تحويلها إلى عيادة سجن (الرملة) يجري متابعتها من خلال الصليب الأحمر وهيئة الأسرى من أجل زيارة المحامين للأسرى المرضى، والوقوف عند أوضاعهم الصحية.

وبشأن زيارات ذوي الأسرى، قال أبو بكر: إنه تم إجراء تعديل على بروتوكول وزارة الصحة، بشأن فحص ذوي الأسرى وتعقيم الباصات والتباعد، بانتظار إتمام كافة إجراءات الصليب الأحمر، للاتفاق على المواعيد، وتبليغ الأهل بأيام الزيارة، والمتوقع أن تبدأ خلال شهر.

أخبار ذات صلة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض&#34; البروسيلا&#34;

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض" البروسيلا"

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

أبو بكر: بعض البنوك لم تصرف رواتب الأسرى

أبو بكر: بعض البنوك لم تصرف رواتب الأسرى

الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية &#34;رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال&#34;

الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية "رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال"

القدس: تحذيرات من انتشار فيروس (كورونا) في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

القدس: تحذيرات من انتشار فيروس (كورونا) في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى واعتقال خمسة شبان في القدس

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

فدا: العامل الفلسطيني الأساس في التصدي للسياسات الإسرائيلية العنصرية

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض&#34; البروسيلا&#34;

الزراعة بغزة تبدأ بحملة تحصين شاملة ضد مرض" البروسيلا"

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية &#34;رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال&#34;

الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية "رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال"

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الأمريكية لإجراء فحوص (كورونا)

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الأمريكية لإجراء فحوص (كورونا)

محافظ بيت لحم: 90% من المصابين بفيروس (كورونا) نتيجة المناسبات الاجتماعية

محافظ بيت لحم: 90% من المصابين بفيروس (كورونا) نتيجة المناسبات الاجتماعية

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد 43 يومًا من الصراع مع (كورونا)

وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد 43 يومًا من الصراع مع (كورونا)

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

عربي

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و&#34;العفو الدولية&#34;

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و"العفو الدولية"

العراق: اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا.. ومطالبات بالتوازن الوطني

العراق: اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا.. ومطالبات بالتوازن الوطني

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده