هيئة شؤون الأسرى: لا يُوجد أي إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

يواصل الأسير فادي غنيمات، من مدينة الخليل، إضرابه المفتوح عن الطعام، لليوم الثاني عشر على التوالي، احتجاجاً على استمرار اعتقاله الإداري، ومنع إدارة السجون لمحاميه من التدخل لحل قضيته، حسبما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر.



وفنّد أبو بكر في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، الإشاعات التي تنشر بخصوص إغلاق إدارة سجون الاحتلال لقسمي 17 و18 من سجن (عوفر) نتيجة تفشي فيروس (كورونا)، موضحاً بأن إغلاق القسمين، جاء تحسباً لتدهور الأوضاع داخل الأراض المحتلة في حال نفذت حكومة الاحتلال مخطط "الضم".



وأكد أبو بكر عدم وجود أية إصابة بفيروس (كورونا) حتى اللحظة في صفوف الأسرى داخل السجون، مشيراً إلى عزل 10 أسرى و30 سجاناً عقب الاشتباه بإصابة أحد السجانين في سجن مدني قبل أيام.



وفي سياق آخر، قال أبو بكر: إن حوالي 18 أسيراً، يعانون من أمراض مزمنة في سجن (الرملة) بينهم الأسير إسماعيل عودة من قرية دير عمار، والذي يعاني من فشل كلوي، حيث جرى نقله إلى مشفى (سوروكا) وأعادته مرة أخرى إلى مشفى (الرملة)، والأسير وجيه أبو عون من عنبتا، والذي يعاني من آلالم حادة في المعدة.



وأكد أبو بكر، أن هناك حالات مرضية جديدة، يتم تحويلها إلى عيادة سجن (الرملة) يجري متابعتها من خلال الصليب الأحمر وهيئة الأسرى من أجل زيارة المحامين للأسرى المرضى، والوقوف عند أوضاعهم الصحية.



وبشأن زيارات ذوي الأسرى، قال أبو بكر: إنه تم إجراء تعديل على بروتوكول وزارة الصحة، بشأن فحص ذوي الأسرى وتعقيم الباصات والتباعد، بانتظار إتمام كافة إجراءات الصليب الأحمر، للاتفاق على المواعيد، وتبليغ الأهل بأيام الزيارة، والمتوقع أن تبدأ خلال شهر.