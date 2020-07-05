محافظ سلفيت: كافة المصابين بفيروس (كورونا) وضعهم الصحي مستقر

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ سلفيت، عبد الله، كميل، أن المصابين الخمسة بفيروس (كورونا) في المحافظة، لم تظهر عليهم أي أعراض، ووضعهم الصحي مستقر، مؤكداً أن هناك حالة من الإدراك الشعبي في المحافظة لخطورة هذا الفيروس، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.



من جهة ثانية، وبدعم من الرئيس، ومتابعة حثيثة من رئيس الوزارء، محمد اشتية، ووزيرة الصحة، مي كيلة، أشار كميل في حديث لاذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أنه تم التعهد بإرسال جهاز التصوير الطبقي لمشفى الشهيد ياسر عرفات بالمحافظة، إلى جانب تقديم أجهزة طبية، تتعلق بالقلب والعمليات من أبناء شعبنا في الإمارات.



وأضاف، أنه سيتم رفد المشفى قريباً بأجهزة طبية مقدمة من شركة الاتصالات الفلسطينية، ومتابعة حاجة المشفى لمزيد من الأجهزة، كون المشفى، يقدم الخدمة العلاجية للعديد من القرى والبلدات المجاورة.