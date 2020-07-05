ضبيط يشيد بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس المنظمات الفلسطينية في الولايات المتحدة جون ضبيط إن التحركات التي يقوم بها مجلس المنظمات والجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الاميركية يهدف للتأثير في السياسة الامريكية لصالح قضيتنا في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2020 .



وأشاد ضبيط في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاحد، ، بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة ، في حشد الدعم الدولي لقضيتنا والاتصال والتواصل مع السياسيين الفاعلين في الساحة الامريكية خاصة من هم أعضاء في الحزب الديمقراطي ، مشيرا إلى أن من بين هذه الإنجازات ، الوثيقة التي وقع عليها 120 عضو في الكونغرس الامريكي ضد مخطط الضم ، ويؤكدون حقنا في تقرير المصير.



يذكر أن عشرات الشخصيات والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية اصدرت إعلان مبادىء وسياسات حددت بموجبه مجموعة من المبادىء التي يتقرر على ضوء درجة الالتزام بها، دعم الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لأي مرشح يخوض سباقا للفوز بأي منصب فيدرالي في الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2020.