سلفيت: إغلاق 32 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بتعليمات الإغلاق

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة، مساء أمس، 32 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة، بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة، وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص؛ لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل، وعدم خروج المواطنين، تم إغلاق 32 محلاً تجارياً في محافظة سلفيت.



وفي سياق متصل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، بحجز مركبة ودراجة نارية إدارياً؛ لمخالفتهما التعليمات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقيها لمخالفتهما التعليمات.