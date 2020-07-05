البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في البرازيل إلى 64 ألفاً و365 وفاة، إثر تسجيل ألف و91 وفاة آخر 24 ساعة.



وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، وفق ما نقلته (الأناضول)، أن عدد الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى مليون و577 ألفاً و4 حالات، بعد تسجيل 37 ألفاً و923 حالة.



وتأتي مدينة ساوباولو في مقدم المدن البرازيلية الأكثر تضرراً من الفيروس، بـ 312 ألفاً و530 حالة إصابة و15 ألفاً و996 وفاة.



ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة، فقد تماثل للشفاء، 876 ألفاً و359 مصاباً بالفيروس.



وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالمياً في عدد الوفيات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.



أما في المكسيك، فقد بلغ عدد الوفيات بـ (كورونا) 30 ألفاً و366 حالة، إثر تسجيل 523 وفاة آخر 24 ساعة.



وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ 252 ألفاً و165 حالة، بعد تسجيل 6 آلاف و914 حالة آخر 24 ساعة.



وذكرت الوزارة، أن عدد المتعافين من الفيروس، وصل إلى 152 ألفاً و309.