دولي

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً

البرازيل: وفيات (كورونا) تتجاوز 64 ألفاً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في البرازيل إلى 64 ألفاً و365 وفاة، إثر تسجيل ألف و91 وفاة آخر 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، وفق ما نقلته (الأناضول)، أن عدد الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى مليون و577 ألفاً و4 حالات، بعد تسجيل 37 ألفاً و923 حالة.

وتأتي مدينة ساوباولو في مقدم المدن البرازيلية الأكثر تضرراً من الفيروس، بـ 312 ألفاً و530 حالة إصابة و15 ألفاً و996 وفاة.

ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة، فقد تماثل للشفاء، 876 ألفاً و359 مصاباً بالفيروس.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالمياً في عدد الوفيات بالفيروس، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

أما في المكسيك، فقد بلغ عدد الوفيات بـ (كورونا) 30 ألفاً و366 حالة، إثر تسجيل 523 وفاة آخر 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي الإصابات بالفيروس، بلغ 252 ألفاً و165 حالة، بعد تسجيل 6 آلاف و914 حالة آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، أن عدد المتعافين من الفيروس، وصل إلى 152 ألفاً و309.

أخبار ذات صلة

دخول أعضاء لجنة الخارجية والأمن بـ (كنيست) الإسرائيلي إلى العزل

دخول أعضاء لجنة الخارجية والأمن بـ (كنيست) الإسرائيلي إلى العزل

قبرص تُقرر منع الإسرائيليين من دخول أراضيها

قبرص تُقرر منع الإسرائيليين من دخول أراضيها

زوج كيم كاردشيان يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كاردشيان يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

كوريا الشمالية تدعو إلى أقصى درجات اليقظة ضد فيروس (كورونا)

كوريا الشمالية تدعو إلى أقصى درجات اليقظة ضد فيروس (كورونا)

برلماني إيراني: ظريف اتبع سكة خاطئة بالسياسة الخارجية ولم يهتم بملاحظات المرشد

برلماني إيراني: ظريف اتبع سكة خاطئة بالسياسة الخارجية ولم يهتم بملاحظات المرشد

تزايد الإصابات بـ (كورونا) يُخيم على الاحتفال بالرئيس الجديد في مالاوي

تزايد الإصابات بـ (كورونا) يُخيم على الاحتفال بالرئيس الجديد في مالاوي

&#34;الصحة العالمية&#34; تسجل زيادة قياسية بعدد إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

"الصحة العالمية" تسجل زيادة قياسية بعدد إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

بسبب فيضانات وانهيارات أرضية.. عشرات آلاف اليابانيين يخرجون من منازلهم غرب البلاد

بسبب فيضانات وانهيارات أرضية.. عشرات آلاف اليابانيين يخرجون من منازلهم غرب البلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان الإضراب عن الطعام

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

القوى الوطنية: بتنفيذ الضم أو تأجيله المطلوب إنهاء الاحتلال

الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية &#34;رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال&#34;

الحزب الشيوعي بجنوب أفريقيا يُطلق حملته الدولية "رسائل تضامنية مع الأسرى الأطفال"

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الأمريكية لإجراء فحوص (كورونا)

وزارة الصحة تعتمد مختبرات الجامعة العربية الأمريكية لإجراء فحوص (كورونا)

محافظ بيت لحم: 90% من المصابين بفيروس (كورونا) نتيجة المناسبات الاجتماعية

محافظ بيت لحم: 90% من المصابين بفيروس (كورونا) نتيجة المناسبات الاجتماعية

هيئة شؤون الأسرى: لا يُوجد أي إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

هيئة شؤون الأسرى: لا يُوجد أي إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الأسرى

محافظ سلفيت: كافة المصابين بفيروس (كورونا) وضعهم الصحي مستقر

محافظ سلفيت: كافة المصابين بفيروس (كورونا) وضعهم الصحي مستقر

ضبيط يشيد بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

ضبيط يشيد بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة

منوعات

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رجاء الجداوي

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان وكيفية دفن جثمان والدتها

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

مايان السيد تكشف تعرضها للتحرش من فنان زميل لها وصديق

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

صمود الكندري تتصدر محرك بحث &#34;جوجل&#34; بعد هذا الإعلان

صمود الكندري تتصدر محرك بحث "جوجل" بعد هذا الإعلان

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

رفضت التعاون معه.. براد بيت يرغب في العمل مع هذه الممثلة الهندية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

زوج عبلة كامل السابق يكشف السبب الحقيقي لغيابها عن الساحة الفنية

&#34;أبلة فاهيتا&#34; ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

"أبلة فاهيتا" ترد على تصريح يوسف الشريف المثير للجدل حول ملامسة النساء

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

شاهد كيف أصبحت طفلة كليب &#34;قمرين&#34; لعمرو دياب بعد 21 عاماً

شاهد كيف أصبحت طفلة كليب "قمرين" لعمرو دياب بعد 21 عاماً

عربي

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

مصر تُجري انتخابات مجلس الشيوخ في 11 و12 أغسطس

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و&#34;العفو الدولية&#34;

تواصل الاتهامات المتبادلة بين المغرب و"العفو الدولية"

العراق: اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا.. ومطالبات بالتوازن الوطني

العراق: اعتراض سُني على آلية إسناد المناصب الأمنية العليا.. ومطالبات بالتوازن الوطني

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده