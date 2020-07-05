جبهة التحرير: تقارب حركتي (فتح) و(حماس) خطوة إيجابية لترتيب البيت الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أشاد عضو المكتب السياسي لـ (جبهة التحرير الفلسطينية) صلاح اليوسف، بالتقارب بين حركتي (فتح) و(حماس) لطي صفحة الخلافات، منوهاً في هذا الإطار، باللقاء الذي جمع سفير دولة فلسطين في لبنان، أشرف دبور، وممثل حركة (حماس) في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، معتبراً أنه بداية جيدة لترجمة هذا التقارب على خلفية الأجواء الإيجابية التي عكسها المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عبر تطبيق (زووم) بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، واللذين أعلنا فيه بدء طي صفحة الخلافات، والسير على طريق الوحدة الوطنية، لمواجهة قرار الكيان الصهيوني، بضم أجزاء من الضفة الغربية والأغوار.



وقال اليوسف: إن "الجبهة حريصة كل الحرص على وحدة الصف الفلسطيني، وعلى لم الشمل، وترحب بأي تقارب فلسطيني فلسطيني، في مواجهة كل المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية، بدءاً من (صفقة القرن) الأميركية، وانتهاء بقرار الكيان الصهيوني بالضم"، معتبراً أن الوحدة هي السلاح الأمضى لأن القرار الفلسطيني الموحد، سيتحول إلى صخرة صلبة تتحطم عليها كل المؤامرات المشبوهة من القريب والغريب.



وأمل اليوسف، أن يمهد هذا اللقاء الطريق أمام لقاءات ثنائية وجماعية لكافة القوى الوطنية والإسلامية، تعيد ترتيب البيت الفلسطيني في لبنان على أساس خدمة قضايا الشعب الفلسطيني بعيداً عن أي اختلاف في ظل حرمانه من حقوقه الإنسانية والاجتماعية والخدماتية والأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تزيد البؤس والفقر في المخيمات.