شؤون فلسطينية

الداخلية: تمديد الإغلاق يعتمد على تقارير الحالة الوبائية التي سيناقشها رئيس الوزراء غداً

الداخلية: تمديد الإغلاق يعتمد على تقارير الحالة الوبائية التي سيناقشها رئيس الوزراء غداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية، العميد د. غسان نمر، أن الإعلان الجديد لحالة الطوارئ، الذي أصدره الرئيس اليوم، لا يعني بالضرورة تمديد الإغلاق الحالي.

وقال نمر: إن تمديد الإغلاق الحالي، الذي ينتهي مساء الثلاثاء، يعتمد على تقارير لجنة الطوارئ العليا، واجتماع مجلس الوزراء غداً، وتقارير اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الوضع الوبائي في محافظة الخليل.

وأوضح، أن رئيس الوزراء، سيجتمع غداً بلجنة الطوارئ العليا، وقيادة الأجهزة الأمنية، ويترأس جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، وبعدها يقرر بالتنسيق مع الرئيس تمديد الإغلاق الحالي من عدمه.

وأصدر الرئيس، اليوم الأحد، مرسوماً، بإعلان جديد لحالة الطوارئ، لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم؛ لمواجهة استمرار تفشي فيروس (كورونا).

وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار".

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