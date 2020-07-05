دخول أعضاء لجنة الخارجية والأمن بـ (كنيست) الإسرائيلي إلى العزل





وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن أعضاء اللجنة عزلوا أنفسهم في المنزل، بعد تحقيق وبائي تبين من خلاله إصابة مستشار قانوني في اللجنة بفيروس (كورونا).





وأوضحت، أنه سيستمر عزلهم حتى يوم الاثنين المقبل.











رام الله - دنيا الوطندخل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست) الإسرائيلي تسفي هاوزر، وأعضاء اللجنة إلى العزل، خشية إصابتهم بفيروس (كورونا).