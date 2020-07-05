دخول أعضاء لجنة الخارجية والأمن بـ (كنيست) الإسرائيلي إلى العزل
رام الله - دنيا الوطن
دخل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست) الإسرائيلي تسفي هاوزر، وأعضاء اللجنة إلى العزل، خشية إصابتهم بفيروس (كورونا).
دخل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن في (كنيست) الإسرائيلي تسفي هاوزر، وأعضاء اللجنة إلى العزل، خشية إصابتهم بفيروس (كورونا).
وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن أعضاء اللجنة عزلوا أنفسهم في المنزل، بعد تحقيق وبائي تبين من خلاله إصابة مستشار قانوني في اللجنة بفيروس (كورونا).
وأوضحت، أنه سيستمر عزلهم حتى يوم الاثنين المقبل.
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