شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات الضفة الغربية

الصحة: تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في محافظات الضفة الغربية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تسجيل 208 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) منذ التحديث المسائي (الساعة 9:00) أمس وحتى الساعة 9:00 صباح اليوم، بمحافظات الضفة الغربية.

وأضافت الصحة في التحديث الصباحي الصادر عن الوزارة  حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن الإصابات 208 إصابة بينها 185 في محافظة الخليل، و11 في محافظة بيت لحم، وإصابتان في محافظة طولكرم، و10 إصابات في محافظة نابلس.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية 19 حالة تعافٍ لمصابين من فيروس (كورونا)، 18 منهم في محافظة نابلس، وحالة في محافظة جنين.

وبذلك تسجل فلسطين إجمالي إصابات (كورونا)4458، وعدد الحالات النشطة 3783، وعدد حالات التعافي 656، وعدد حالات الوفاة 19.

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