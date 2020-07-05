شؤون فلسطينية

الداخلية: شؤون العشائر عالجت 99% من مجمل القضايا المستقبلة خلال 2020

الداخلية: شؤون العشائر عالجت 99% من مجمل القضايا المستقبلة خلال 2020
شؤون العشائر
رام الله - دنيا الوطن
عالجت الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، من خلال لجانها المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، خلال النصف الأول 3 آلاف و371 قضية مُجتمعية متنوعة، تقدم بها المواطنون عبر مكاتبها.

ووفق ما جاء في التقرير نصف السنوي الصادر عن الإدارة، أنجزت مكاتب العشائر والإصلاح في المحافظات الخمسة 99.44% من القضايا المعروضة على مكاتبها، حيث عالجت مكاتب العشائر (3371) قضية من أصل (3390) قضية تقدم بها المواطنون، لمكاتب الإدارة في المحافظات.

وتتنوع تلك القضايا المعالجة بين مشاجرات، وقضايا مالية، وخلافات على أراضي، وحوادث ومشاكل عائلية، وقضايا قتل، وسرقات، وغيرها.

وأوضح التقرير، أن لجان الإصلاح في المقر الرئيسي بمدينة غزة، عالجت من خلال فروعها المنتشرة في المحافظة 1119 قضية، في حين أنجزت لجان الإصلاح في محافظة الشمال 565 قضية.

بدورها، أنجزت لجان إصلاح خانيونس 581 قضية، بينما أنجز في محافظة رفح 892 قضية، وداخلية الوسطى 214 قضية خلال النصف الأول من العام الحالي.

ومن جانبه، أكد رياض الزيتونية، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العشائر والإصلاح، على حرص الإدارة الشديد، وعلى مدار الساعة على إصلاح ذات البين، وإرساء قواعد السلم المُجتمعي، وذلك على امتداد قطاعنا الحبيب.

يذكر، أن 90 لجنة إصلاح، تنتشر في جميع محافظات قطاع غزة، تواصل الليل بالنهار؛ لتحقيق السلم والاستقرار المجتمعي، من خلال التوفيق بين الناس، وإصلاح ذات البين، ومعالجة الخلافات.

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