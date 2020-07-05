الإعلان عن بناء 164 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

قال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، أعلن عن بدء العمل في بناء 164 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (نفيه دانيال) جنوب بيت لحم.







وأضاف بريجية، أنه بناء على مصادر إسرائيليية، فإن هذا التوسع الاستيطاني، يأتي من أجل إنشاء حي جديد في المستوطنة باسم حي (نفيه نوف) الاستيطاني، على حساب أراضي المواطنين في بلدتي الخضر ونحالين، وهو ما سيسلب العشرات من الدونمات الزراعية.

رام الله - دنيا الوطنوأشار إلى أن هذا التوسع الاستيطاني، يندرج ضمن سياسة "تسمين" المستوطنات، ضمن مشروع ما يسمى "القدس الكبرى"، واستغلالاً للوضع الراهن بفعل حائجة (كورونا)، حيث يقوم المستوطنون، وتحت حماية قوات الاحتلال، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، في ظل السياسة الجديدة المتمثلة بتسليم إخطارات إخلاء وترحيل.