إصابات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للعمال جنوب طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من العمال بالاختناق، صباح اليوم الأحد، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي، لمئات العمال الفلسطينيين خلال محاولة الدخول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، عبر ثغرات في الجدار ببلدة فرعون جنوب طولكرم.



وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال، لاحقوا العمال أثناء محاولتهم اجتياز الجدار والسياج الفاصل قرب بلدتي حبلة بقلقيلية، وفرعون بطولكرم، وأطلقوا صوبهم الرصاص وقنابل الغاز، وأغلقت البوابات، ومنعوا العمال من التوجه إلى أعمالهم.



ووفقًا للعمال، أطلق جنود الاحتلال، قنابل الغاز وغاز الفلفل، ما أدى إلى اختناق عدد كبير من العمال.



وجرى ملاحقة المركبات التي تنقل العمال من الجانبين، سواء داخل الضفة أو في الداخل المحتل، فيما اشتكى العمال من استغلال بعض السماسرة لهم، وإرغامهم على دفع أموال؛ لإيصالهم إلى ثغرات مفتوحة.



وتتعمد قوات الاحتلال، استهداف العمال عند هذه البوابات، وتصيب باستمرار أعدادًا منهم، في تواصل لاعتداءاتها بحق المواطنين في مناطق مختلفة بمدن وقرى الضفة الغربية.