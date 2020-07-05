شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير "البيطار" يعانى من مرض نادر عالمياً

هيئة الأسرى: الأسير "البيطار" يعانى من مرض نادر عالمياً
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد، أن الأسير المريض إبراهيم خليل البيطار مواليد (1981)، من سكان خانيونس "حي الأمل " جنوب قطاع غزة ، المعتقل منذ 7/8/2003 م، المحكوم 17 عاماً، يعانى من مرض نادر عالمياً يسمى (Crown'n disease ) (الكرون ديزيز) والذي يصيب 1 من كل 25 مليون شخص.

وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير البيطار، الذى لا يستطيع النوم أو تناول الغذاء الكافي، نتيجةً للألم الذي لا يحتمل، وبسبب تراجع وضعه الصحي، حيث أن عدم التشخيص السليم لحالته من قبل طبيب عسكرى، تابع لمصلحة السجون، وإعطائه عشر حبات أدوية يومياً لمرض غير مرضه، سببت بتفاقم وضعه الصحى، وسببت سابقاً في انخفاض وزنه من 75 إلى 50 كيلوغراماً، وتدنت نسبة دمه إلى 8، وسببت له مرض "فقر الدم - الأنيميا" .

جدير بالذكر، أن الأسير "البيطار" مصاب قبل الاعتقال، وفقد عينه اليمنى واليسرى مهددة بالخطر، وقد تم اعتقاله أثناء عودته من رحلة علاج  بجمهورية مصر العربية في العام 2003م والآن يعيش على المسكنات والمضادات الحيوية، وأن العديد من
الأمراض هتكت بجسده حتى أصبحت حياته مهددة بالخطر، بسبب وجود شظايا برأسه، تسبب له صداع والآم مستمرة.

من ناحيته، بين وكيل مساعد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بسام المجدلاوى، أن الأسرى يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية، والقيام بصور الأشعة، ومن عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى.

وذكرت الهيئة عدداً من أسماء الأسرى المرضى من المحافظات الجنوبية وهم: (اللواء فؤاد حجازى الشوبكى، جمعة ابراهيم عزام، جهاد أحمد شحادة، حسام محمد الزعانين، خالد خليل السيلاوي، خالد صابر أبو عمشة، رائد فريد الحج أحمد، رمزي عبد الرحمن صالح، زامل عابد شلوف، زكريا محمد الكفارنة، سلمان معتق أبو عتيق، شادي سمير حلاوة، عابد عبد المعطي عابد، عبد الرحمن مصطفى المقادمة، عمر إسماعيل وادي، محمد عماد الدين العمصي، نائل علي النجار، نضال محمد البرعي، نعمان علي ريحان، إياد رشدي أبو ناصر، أحمد محمد أبو جلال، محمود شحدة أبو عيشة، مراد فهمي أبو معيلق، يسري عطية المصري، إبراهيم خليل البيطار، سمير حمدان اللحام، طارق خالد الطبش، عبد القادر سعد القرا، محمد حسن غالي، إبراهيم عادل الشاعر، عبد الرؤوف سميح قعدان، علاء إبراهيم الهمص، محمد سليمان أبو جزر، يوسف توفيق مسعود، أحمد رزق الزهار، حسين مصطفى اللوح، رامي إبراهيم حجازي، ضرار موسى أبو سيسي، طاهر مصطفى عطوة، عبد الرحمن يوسف مقداد، عمر محمد عكاوي، فادي محمود زغرة، فواز سعيد قنديل، مجدي ممدوح سالم، محمد داوود سالم، محمد محمود أبو مرسة، ناهض فرج
الأقرع، يوسف مصطفى مقداد).

وطالبت الهيئة المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية، بالضغط على الاحتلال؛ لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني.

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