الرئيس يُمدد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم

أصدر رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، اليوم الأحد، مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوماً تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس (كورونا).





وجاء في المرسوم: "تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس (كورونا)، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار" وفق ما جاء في وكالة الأنباء الرسمية (وفا).







وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد، وفاة مواطنين بفيروس كورونا في محافظة الخليل.



وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فلسطين إلى 19 حالة وفاة.



رام الله - دنيا الوطن