الإعلام: 32 انتھاكاً للاحتلال بحق الصحفیین الفلسطینیین خلال حزیران 2020



استدعت مخابرات الاحتلال في أیام متفرقة من الشھر الماضي مجموعة من الصحفیین المقدسیین وھم الصحفیة الحرة روز الزرو، والمصور الحر أشرف الشویكي، والمصور الصحفي احمد جلاجل، والصحفي مراد سعید، وحققت معھم في مركز شرطة الاحتلال "المسكوبیة" حول تغطیتھم الإعلامیة وھددت بعضھم بسحب البطاقة الصحفیة.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائیلي بتاریخ 2020/6/5 الصحفي في تلفزیون فلسطین أحمد حبابة واعتدت علیھ بالضرب والركل، ومنعتھ من ممارسة عملھ واقتادتھ إلى جھة مجھولة.

وبتاریخ 2020/6/22 جددت ما تسمى محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 أشھر للأسیر الصحفي عامر أبو ھلیل، یذكر أنھ اعتقل بتاریخ 2019/6/24.



فیما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائیلي الصحفي الحرّ مجاھد السعدي بتاریخ 2020/6/24 بعد اقتحام منزلھ في مدینة جنین، وصادروا ھاتفھ النقّال واقتادوه إلى جھة مجھولة، إلى أن أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتحویلھ للاعتقال الإداري بتاریخ 2020/6/30.



وأكدت الوزارة أن إمعان قوات الاحتلال وسلطاتھا في استدعاء الصحفیین واعتقالھم یستدعي تطبیق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحمایة الصحافیین والصادر قبل أربع سنوات، وضمان عدم إفلات سلطات الاحتلال الإسرائیلي من العقاب، وھو النداء الذي سبق أن وجھتھ الوزارة إلى رؤساء المجلس

المتعاقبین.

اعتداء بالضرب وإطلاق النار للمنع من التغطیة الإعلامیة:

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائیلي بتاریخ 2020/6/3 على أربعة صحفیین من القدس وھم أشرف الشویكي، وأحمد جرادات، ومراد سعید، وأحمد جلاجل، وذلك خلال تغطیتھم الإعلامیة لعملیة قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنیة أمام بیت الشیخ عكرمة صبري، وصادرت ھویاتھم وبطاقاتھم الصحفیة وسلمتھم أوامر استدعاء للتحقیق مع مخابراتھا.



وبتاریخ 2020/6/6 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائیلي، المتمركزة داخل الشریط الحدودي، شرق خانیونس- قطاع غزة، الأعیرة ناریة على مجموعة من الصحفیین وھم: المصور الحر حسن اصلیّح، والمصوّر في وكالة (Apa) أشرف أبو عمرة، ومراسل قناة (سكاي نیوز) عربیة محمد المشھراوي، ومصور القناة أیمن الرزّي، لمنعھم من تغطیة حصاد المزارعین لمحصول القمح والشعیر.



إبعاد عن المسجد الأقصى: استدعت مخابرات الاحتلال في أیام متفرقة من الشھر الماضي مجموعة من الصحفیین المقدسیین وھم الصحفیة الحرة روز الزرو، والمصور الحر أشرف الشویكي، والمصور الصحفي احمد جلاجل، والصحفي مراد سعید، وحققت معھم في مركز شرطة الاحتلال "المسكوبیة" حول تغطیتھم الإعلامیة وھددت بعضھم بسحب البطاقة الصحفیة.وبتاریخ 2020/6/22 جددت ما تسمى محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري لمدة 6 أشھر للأسیر الصحفي عامر أبو ھلیل، یذكر أنھ اعتقل بتاریخ 2019/6/24.فیما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائیلي الصحفي الحرّ مجاھد السعدي بتاریخ 2020/6/24 بعد اقتحام منزلھ في مدینة جنین، وصادروا ھاتفھ النقّال واقتادوه إلى جھة مجھولة، إلى أن أصدرت محكمة الاحتلال قرارا بتحویلھ للاعتقال الإداري بتاریخ 2020/6/30.وأكدت الوزارة أن إمعان قوات الاحتلال وسلطاتھا في استدعاء الصحفیین واعتقالھم یستدعي تطبیق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الخاص بحمایة الصحافیین والصادر قبل أربع سنوات، وضمان عدم إفلات سلطات الاحتلال الإسرائیلي من العقاب، وھو النداء الذي سبق أن وجھتھ الوزارة إلى رؤساء المجلساعتدت قوات الاحتلال الإسرائیلي بتاریخ 2020/6/3 على أربعة صحفیین من القدس وھم أشرف الشویكي، وأحمد جرادات، ومراد سعید، وأحمد جلاجل، وذلك خلال تغطیتھم الإعلامیة لعملیة قمع قوات الاحتلال وقفة تضامنیة أمام بیت الشیخ عكرمة صبري، وصادرت ھویاتھم وبطاقاتھم الصحفیة وسلمتھم أوامر استدعاء للتحقیق مع مخابراتھا.وبتاریخ 2020/6/6 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائیلي، المتمركزة داخل الشریط الحدودي، شرق خانیونس- قطاع غزة، الأعیرة ناریة على مجموعة من الصحفیین وھم: المصور الحر حسن اصلیّح، والمصوّر في وكالة (Apa) أشرف أبو عمرة، ومراسل قناة (سكاي نیوز) عربیة محمد المشھراوي، ومصور القناة أیمن الرزّي، لمنعھم من تغطیة حصاد المزارعین لمحصول القمح والشعیر.



أبعدت شرطة الاحتلال الصحفیة المقدسیة الحرة سندس عویس بتاریخ 2020/6/6 عن البلدة القدیمة وتغطیة الفعالیات في المسجد الأقصى لمدة 3 أشھر، حیث تم اعتقال الصحفیة عویس من قبل شرطة الاحتلال بتاریخ 2020/5/31، وسلمتھا بلاغا لمراجعة مخابراتھا.



كما سلمت مخابرات الاحتلال في القدس الصحفي المقدسي عنان نجیب قراراً یقضي بإبعاده عن مدینة القدس.9/6/2020 بتاریخ أشھر 6 الاستھداف المباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط:



استھدفت قوات الاحتلال بتاریخ 2020/6/12 ثلاثة صحفیین بشكل متعمد ومباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط لمنعھم من تغطیة قمع قوات الاحتلال للمسیرة السلمیة الأسبوعیة المناھضة للاستیطان في قریة كفر قدوم شرق مدینة قلقیلیة، والصحفیون ھم "مصور وكالة الصحافة الفرنسیة" جعفر اشتیة وأصیب بعیار معدني مغلف بالمطاط في الرجل الیسرى، ومصور وكالة (وفا) أیمن النوباني.



وأصیب أیضا بعیار معدني مغلف بالمطاط في الرجل الیسرى، و "مصور تلفزیون فلسطین" فادي الجیوسي وأصیب بعیار معدني مغلف بالمطاط في الرجل الیسرى.



منع الطواقم الصحفیة من التغطیة:

تھدف قوات الاحتلال الإسرائیلي في قمعھا ومنعھا للطواقم الصحفیة الفلسطینیة من التغطیة الإعلامیة لحجب الروایة الفلسطینیة، حیث منعت ھذه القوات بتاریخ 2020/6/12 طاقم عمل فیلم مشروع (Fish Red) الذي ضمّ المخرج أمین نایفة والمنتج أحمد البظ، من العمل والتغطیة، أثناء تواجدھما في منطقة الأغوار لاستكمال تصویر فیلم حول ضم الأغوار وصادرت بطاقة الذاكرة الخاصة بكامیرا المخرج، واحتجزتھما واعتدت علیھما بالدفع وھددتھما بالاعتقال.



ومنعت قوات الاحتلال الإسرائیلي بتاریخ 2020/6/19 مجموعة من الصحفیین من التغطیة الإعلامیة واحتجزتھم خلال تصویرھم وقفة سلمیة لسكان قریة سوسیا، جنوبي مدینة یطا- الخلیل، وذلك تندیداً بقرار



الضم الإسرائیلي.

تراوحت الانتھاكات الإسرائیلیة خلال الشھر الماضي من حیث طبیعتھا كالتالي: استدعاء (8) ،اعتداء بالضرب (7)، اعتقال وتمدید اعتقال وما رافقھا من انتھاكات (4) ،إطلاق النار للمنع من التغطیة (4)، اعتداء ومنع من التغطیة بحق الطواقم الصحفیة، (3) إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط (3)، قرار بالإبعاد عن المسجد الأقصى (2)، تھدید بسحب بطاقة الصحافة (1) بلغت الانتھاكات ذروتھا في مدینة القدس من حیث التوزیع الجغرافي بواقع (11) انتھاكاً، حیث تصر سلطات الاحتلال الإسرائیلي على عزل المدینة وفرض السیطرة علیھا ومنع التغطیة الإعلامیة فیھا لمحاربة الوجودالفلسطیني بشتى السبل.



وتوزعت بقیة المدن الفلسطینیة كالتالي: قطاع غزة (4)، قلقیلیة (3) سجون الاحتلال (2)، الأغوار (2)، الخلیل (1)، جنین (1).



یشار الى وزارة الإعلام ترصد الانتھاكات الإسرائیلیة بحق الصحفیین الفلسطینیین بشكل شھري لتسلیط الضوء على إمعان قوات الاحتلال الإسرائیلي بایذاء الصحفیین ومنعھم من التغطیة، وتشدد الوزارة على تعدد الطرق الاحتلالیة لقمع الصحفیین الفلسطینیین وتشیر إلى أن الانتھاك الواحد یفتح أبوابا متعددة من

الانتھاكات الأخرى، حیث یتعرض الصحفي لمجموعة كبیرة من الانتھاكات في وقت واحد، لذلك تصر الوزارة على رصدھا بشكل مفصل لبیان ملاحقة سلطات الاحتلال للصحفیین لمنعھم من نقل الروایة الفلسطینیة للعالم.



رام الله - دنيا الوطنرصدت وزارة الإعلام (32) انتھاكاً ارتكبتھا قوات الاحتلال الإسرائیلي بحق الصحفیین الفلسطینیین، وذلك خلال الفترة ما بین 1 إلى 30 حزیران/ یونیو 2020، حیث استھدف جیش الاحتلال الإسرائیلي (20) صحفیاً، و(3) طواقم صحفیة.