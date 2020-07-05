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الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده

الرئيس الجزائري يُطالب فرنسا بالاعتذار عن ماضيها الاستعماري في بلاده
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه يريد اعتذاراً من فرنسا عن ماضيها الاستعماري في بلاده، معتبراً أن "نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رجل نزيه، قادر على مواصلة نهج التهدئة بين البلدين.

وقال تبون في حوار مع قناة (فرانس 24) التلفزيونية، رداً على سؤال بشأن مسألة اعتذار فرنسا عن حقبة الاستعمار: إن باريس قدمت نصف اعتذار، آملاً في أن "تواصل على المنهج نفسه، وتقدم كامل اعتذارها".

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