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زوج كيم كاردشيان يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية

زوج كيم كاردشيان يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
زوج كيم كاردشيان يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن زوج نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مغني الراب كاني وست، صديق عائلة الرئيس دونالد ترامب، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ومنافسته له على هذا المنصب في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب (اليوم السابع)، فقد أعلن المغني، الذي يعتبر من أنصار ترامب، ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة 2020 في تحد واضح للرئيس الأمريكي، ومنافسه الديمقراطي المفترض نائب الرئيس السابق جو بايدن.

وقال وست على (تويتر): "علينا الآن تحقيق وعد أمريكا بالثقة في الله، وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا، أرشح نفسي لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يتضح على الفور، ما إذا كان وست جاداً في خوض انتخابات الرئاسة قبل أربعة أشهر من موعدها المقرر في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، أو ما إذا كان قدم أي وثائق رسمية، حيث لم ينته بعد الموعد النهائي لإضافة مرشحين مستقلين في الانتخابات في ولايات كثيرة.

وزار وست وزوجته كارداشيان، ترامب في البيت الأبيض عام 2018، وفي مقابلة في العام التالي، أوضح أن دعمه لترامب كان حيلة لإبعاد الديمقراطيين، وتمهيد الطريق لخوض سباقه الخاص إلى البيت الأبيض.

وقال في هذه المقابلة التي أجريت في برنامج "بيتس 1 شو" لموقع (أبل ميوزيك) "ستأتي اللحظة التي سأكون فيها رئيس الولايات المتحدة".

وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أصدر وست مقطوعة بعنوان "اغسلنا بالدم" (ووش اس إن ذي بلاد) مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة مؤخراً.

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