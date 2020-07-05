التنمية والمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي تسلم الدفعة الأولى من مشروع "بادرة"

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رام الله - دنيا الوطن

بإطار استراتيجية الانتقال من الإغاثة للتنمية، بدأ برنامج التمكين الاقتصادي في وزارة التنمية، وبالشراكة مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، بتسليم الدفعة الأولى من المشاريع للمستفيدين من مشروع "بادرة" في محافظات سلفيت ونابلس وجنين.



وأشارت الوزارة، إلى أن المشاريع التي بدأت بتسليمها، تنوعت لتشمل القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية، ومن تلك المشاريع، يوجد مشاريع مناجر وماكنة للحفر على الخشب (CNC) إضافة لمشروع تصميم أزياء وخياطة ومشروع مخبز وفرن عربي، ومشروع ميني ماركت، تم تسليم جزء منها، والباقي في مرحلة التسليم.



وتابعت، يأتي هذا البرنامج، ضمن الأهداف التنموية التي تسعى الوزارة مع شركائها لتحقيقها، وهي نقل الأسر من حالة الفقر والإغاثة إلى التنمية، والاعتماد على الذات.



والجدير ذكره، أن مشروع "بادرة" هو أحد مشاريع المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، ويهدف إلى تمكين الأسر المنتجة والمهنيين وصغار المزارعين والرياديين اقتصادياً، من خلال إنشاء أو تطوير مشاريع اقتصادية مدرة للدخل، وقادرة على توفير فرص عمل، ومن الفئات المستهدفة ضمن المشروع الأسر المسجلة ضمن قواعد بيانات الوزارة، والأسر المهمشة، وذلك لنقل هذه الأسر إلى الإنتاج والاستقلال الاقتصادي، حيث يتم تنفيذ المشروع، باستخدام إحدى أدوات التمويل الإسلامي المعتمدة في مؤسسة تمكين، وهي القرض الحسن.