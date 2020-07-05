مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدداً من الشبان في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، أحدهم طالب في جامعة بيرزيت، فيما اندلعت مواجهات، إثر اقتحام عدد من المناطق.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، اعتقلت الطالب في جامعة بيرزيت، صالح أبو زيد، بالقرب من حاجز الخان الأحمر، بعد إيقاف المركبة التي كان يستقلها، وتم نقله لجهة غير معلومة.



واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من محيط "دوار الفواكه" شمال القدس المحتلة، فيما اعتقلت الشاب عبد الكريم خالد أبو سل من مخيم العروب شمال الخليل، فجر اليوم.



ودهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة العيسوية في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات بينها وبين الشبان، الذين استهدفوا سيارة تابعة لشرطة الاحتلال بالزجاجات الحارقة.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، تجاه منازل المواطنين.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها واعتقالاتها اليومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.