مواعيد جديدة لإجلاء الفلسطينيين العالقين بعدد من الدول





وأكدت الوزارة ان العالقين الفلسطينيين في الدول كافة يستطيعون حجز مقاعد لهم على أي من هذه الرحلات، وذلك وفقا لأقرب رحلة مناسبة لهم، وإمكانية توفر رحلات طيران من دولهم للوصول الى بلد كل رحلة.



وتقدمت الوزارة مجددا وباسم دولة فلسطين بجزيل شكرها وامتنانها للأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على جهودهم المخلصة وموقفهم الاخوي الصادق لرفع معاناة أبناء شعبنا العالقين، وقالت: إن هذا الموقف ليس غريبا على الاشقاء في الأردن، بل هو امتداد اصيل لمواقف المملكة الشجاعة الى جانب شعبنا وحقوقه، وهو تعبير عن عمق الشراكة الاستراتيجية ووحدة الهدف والمصير بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، ان التعاون والتنسيق الفلسطيني الاردني المشترك لتأمين إعادة العالقين الفلسطينيين من دول العالم كافة، وانجاح حملة (عودة الاحباب) لا زال متواصلا ومكثفا وبنتائج ملموسة ومثمرة، وذلك بتوجيهات ورعاية سامية من قيادة البلدين الشقيقين وعلى رأسهما الرئيس محمود عباس والملك عبد الله الثاني بن الحسين.وأوضحت في بيان لها وصل "دنيا الوطن"، اليوم الأحد، أن نتائج وإنجازات كبيرة وإضافية تتحقق كثمار مباشرة لهذا التعاون الاخوي الصادق والاستراتيجي لتأمين إعادة جميع العالقين الفلسطينيين من مواطنين وطلبة الى اسرهم وذويهم في أرض الوطن، في هذه المرحلة تمثل ذلك في تحديد مواعيد إضافية لرحلات الملكية الأردنية لإجلاء المزيد من الرعايا الفلسطينيين الذين لازالوا عالقين في عديد الدول وهي على النحو التالي:دبي: 9-7-2020الرياض: 9-7-2020اسطنبول: 10-7-2020كييف: 12-7-2020الكويت: 13-7-2020فرانكفورت: 13-7-2020نيويورك: 14-7-2020مسقط: 14-7-2020قطر: 19-7-2020نيويورك: 21-7-2020.وقالت الخارجية: ستقوم هذه الرحلات بنقل المواطنين العالقين في الضفة الغربية والراغبين في الالتحاق باسرهم واعمالهم ودراستهم في الخارج، ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنتها الوزارة بشأن المغادرين. كما تمت الموافقات اللازمة لاستقبال طائرتين قادمتين من بنغلاديش وسيريلانكا، حيث جاري العمل لترتيب حجوزات العالقين في هاتين الدولتين الى العاصمة الأردنية عمان.