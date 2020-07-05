الخارجية الفلسطينية تُرحب باعتماد مشروع قرار بمجلس الشيوخ التشيلي ضد "الضم"

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت الخارجية الفلسطينية، بمشروع قرار تم اعتماده من قبل مجلس الشيوخ التشيلي، مساء أمس، الأربعاء، الموافق 1 تموز/يوليو الجاري، يطالب حكومة الرئيس سبستيان بنييرا، من خلال وزارة الخارجية، مراجعة جميع المعاهدات والاتفاقيات بين تشيلي وإسرائيل، وذلك للتأكد من أنها تتضمن مرجعاً خاصاً بحدود إسرائيل المعترف بها كحدود ما قبل حرب 1967، وفقاً لقرار مجلس الأمن 2334.



كما يطلب القرار إضافة إلى ذلك، من الرئيس أن يصدر في أقرب وقت ممكن، مشروع قانون يحظر دخول المنتجات التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية إلى تشيلي.



وتطرق القرار كذلك إلى موضوع مصادرة أراض من بلدة بيت جالا، حيث أن عدد كبيراً من التشيليين من أصل فلسطيني، يمتلكون أراضٍ هناك.



وعبر مجلس الشيوخ عن أسفه من أن حكومة تشيلي، لا تعطي قرار "الضم" حقه الكافي، خاصة وأن ما تفعله إسرائيل هو "أمر غير مسبوق وخطير للغاية"، لكونه سيخل بتوازن المنطقة، ويقضي على أمل حل الدولتين.