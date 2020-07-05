برلماني إيراني: ظريف اتبع سكة خاطئة بالسياسة الخارجية ولم يهتم بملاحظات المرشد

المرشد الأعلى للثورة الإيراني خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

دافع وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف عن نفسه مستشهدا بكلام المرشد الأعلى بعد أن قاطعه نواب البرلمان متهمينه بالتلفيق والكذب عند تقديمه إحاطة حول السياسة الخارجية للحكومة.



وفي كلمته أمام البرلمان اليوم الأحد، والتي نقلتها (رويترز) رد ظريف على اتهامه بالكذب قائلا: "سأفدي بنفسي حتى مقابل إهاناتكم، أنتم تتهمونني بالكذب لكني أترفع عن إهانتكم، والمرشد الأعلى وصفني بالشجاع".



وأضاف: "كل ما قلته سمعه سابقا المرشد الأعلى وإذا كذبت فقد سمع ذلك أيضا، لكنه قال إن ظريف صادق، وشجاع وثوري".



وشدد ظريف على أن "الولايات المتحدة ليست قوة كبرى، لقد فرضنا الاتفاق النووي عليها وسيسجل التاريخ أن الاتفاق هو وسام فخر على صدر إيران".



وأكد ظريف أن إيران نجحت "في مقايضة السلع مع بعض الدول لأجل مواجهة العقوبات الأمريكية والحد من التعامل بالدولار"، مضيفا أن "أمريكا تشن على إيران حربا بكل المقاييس وتهدف لتقديمها كتهديد أمني ونزع الشرعية عنها"، وهي تسعى أيضا "لاستهداف أصدقاء إيران وضرب المصالح الإيرانية في المنطقة".