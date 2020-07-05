هنية: نُجدد التزام المقاومة بتحرير الأسرى الذين يمثلون أحد عناوين الصراع

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، مساء أمس، الأسير المحرر الدكتور أمجد قبها، شقيق وزير الأسرى السابق، وصفي قبها، مهنئًا إياه بمناسبة الإفراج عنه بعد اعتقال دام 18 سنة، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.





وجدد رئيس الحركة التزام المقاومة بتحرير الأسرى، الذين يمثلون أحد عناوين الصراع مع العدو ومشروعه البغيض.

رام الله - دنيا الوطنوقدّم رئيس الحركة التهاني للأسير وذويه، مشيدًا بثباته وصموده طوال سنوات الاعتقال، وبعائلة قبها الكريمة المجاهدة ومكانتها في المجتمع الفلسطيني، وإسهاماتها في الحركة، وعلى المستوى الوطني، وفي إطار مشروع المقاومة، وفي المجلس التشريعي وفي الحكومة.وعبّر عن أسفه للحادث الذي تعرض له الأسير المحرر بُعيد خروجه من المعتقلات الإسرائيلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه تم متابعة ما حدث منذ اللحظة الأولى على مستوى قيادة الحركة والإخوة في قيادة الضفة، ومكتب العلاقات الوطنية، وما زال الأمر قيد المتابعة، وهو في طريقه نحو المعالجة، التي تحفظ مكانة أسرانا، ورمزيتهم لدى كل أبناء شعبنا.