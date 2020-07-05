عالمياً.. فلسطين تُسجل أعلى نسبة وفيات بفيروس (كورونا) خلال الأسبوع الأخير

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت دراسة جديدة قام بها موقع (corona.ps)، أن فلسطين تصدرت قائمة دول العالم، خلال الأسبوع الماضي، من حيث نسبة زيادة عدد الوفيات، جراء فيروس (كورونا).



وأظهر الموقع، وفق ما نقلته (روسيا اليوم)، أن فلسطين، سجلت 12 حالة وفاة خلال الأسبوع الماضي، أي بزيادة 240%.



وأعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 561 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع حصيلة الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 4250 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات، بحسب آخر البيانات 19 حالة.