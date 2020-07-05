دولي

تزايد الإصابات بـ (كورونا) يُخيم على الاحتفال بالرئيس الجديد في مالاوي

تزايد الإصابات بـ (كورونا) يُخيم على الاحتفال بالرئيس الجديد في مالاوي
مالاوي الجديد لازاروس تشاكويرا
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس مالاوي الجديد، لازاروس تشاكويرا، بتقليص عدد الحضور في حفل تنصيبه الاثنين، وسط تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، مما خيم على الإثارة التي ارتبطت بفوزه في الانتخابات.

وكان تشاكويرا، قد أدى اليمين القانونية، يوم الأحد الماضي، بعد ساعات من إعلان فوزه على الرئيس بيتر موثاريكا في انتخابات معادة، ونظمت البلاد احتفالاً رسمياً يوم الاثنين، وفق ما نقلته (رويترز).

وقال تشاكويرا، إنه ينبغي تقليص عدد الحضور في الاستاد الوطني من 40 إلى 20 ألف شخص، مضيفاً أن السلطات ستوزع 100 ألف كمامة على الأقل في العاصمة ليلونجوي.

وأضاف في خطاب أذاعه التلفزيون: "نحن في وضع أسوأ مما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر، فيروس (كورونا) ينتشر في كل مكان في مالاوي وينتشر ليقتل".

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