الإحصاء: بدء عودة الإنتاج بالصناعة لمستويات متقاربة لما كان قبل (كورونا)

من ناحية أخرى سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها صناعة المنتجات الصيدلانية والأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة.

المنطقة عدد المنشآت الصناعية التي جمع منها بيانات المنشآت الصناعية التي لم يجمع منها بيانات النسبة المئوية للمنشآت الصناعية التي جمع منها بيانات فلسطين 356 9 97%

رام الله - دنيا الوطنقال جهاز الإحصاء الفلسطيني: إنه ومع تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة (كورونا) في شهر أيار/ مايو 2020، ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي؛ ليسجل مستويات متقاربة مع ما كان عليه الحال قبل الأزمة، رغم بقائه أقل من المستوى المعتاد بحوالي 10%، حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً نسبته 63.37% خلال شهر أيار/ مايو 2020 مقارنة بشهر نيسان/ أبريل 2020، إذ ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 103.49 خلال شهر أيار/ مايو 2020 مقارنة بـ 63.35 خلال شهر نيسان/أبريل 2020 (سنة الأساس 2018 = 100).وسجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً حاداً نسبته 82.81% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة ‏الصناعة.‏كما سجلت أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً حاداً نسبته 69.11% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.وعلى صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، حيث شهدت كافة المحافظات الفلسطينية ارتفاعاً في كميات الإنتاج الصناعي بنسب متفاوته حسب الأنشطة الصناعية، تباين هذا الارتفاع من محافظة لأخرى حسب تركز المنشآت الصناعية فيها، ومن أهم الأنشطة الصناعية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات "الألمنيوم"، صناعة الأثاث، صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى "الباطون، الحجر والرخام، والإسفلت"، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة المطاط واللدائن، صناعة الجلد والمنتجات ذات الصلة "صناعة الأحذية"، صناعة المشروبات، وصناعة الملابس.سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً حاداً نسبته 58.66% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً حاداً نسبته 20.06% والتي تشكل أهميتها النسبية ‏‏11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.‏تنويه لمستخدمي البيانات:1. على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لقيم الإنتاج من المنشآت الصناعية المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف في مختلف المحافظات الفلسطينية.2. بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تجمع منها قيم الإنتاج في فلسطين 365، ونظراً للإغلاق المؤقت للكثير من المنشآت تطبيقاً لخطة الطوارئ في فلسطين، الجدول يوضح الاكتمال لعملية جمع البيانات لشهر أيار 2020 كالآتي: