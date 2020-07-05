الخارجية: حالتا وفاة بصفوف الجالية الفلسطينية في العراق بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية الفلسطينية في العراق، بفيروس (كورونا).



وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب، عبر موقعها على (تويتر) أن الوفيتين تعودان للمواطنين، علي خليل الواوي (60 عاماً)، و إدريس سعيد سعد عباس (84 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).