الصحة: وفاة مواطنين اثنين من محافظة الخليل بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الاثنين، وفاة مواطنين اثنين أحدهما سبعيني والثاني أربعيني في محافظة الخليل، إثر إصابتهما بفيروس (كورونا).



وأوضحت وزيرة الصحة، أن المواطنين، كانا يعانيان من أمراض مزمنة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 19.