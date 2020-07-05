الطقس: أجواء حارة إلى شديدة الحرارة



الاثنين: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الثلاثاء: يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من:



1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.



2- خطر إشعال النار، في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الأحد، صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.