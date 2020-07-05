وفاة مسنة بنابلس.. ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين لـ 17
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة فجر اليوم الأحد، وفاة مواطنة (72 عاماً) من سكان مدينة نابلس، إثر إصابتها بفيروس (كورونا).
أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة فجر اليوم الأحد، وفاة مواطنة (72 عاماً) من سكان مدينة نابلس، إثر إصابتها بفيروس (كورونا).
وأضاف: أنه بهذه الحالة، فإن حصيلة الوفيات في فلسطين، ارتفعت إلى 17 حالة.
وكانت فلسطين سجلت السبت، حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.
يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد، 561 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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