وفاة مسنة بنابلس.. ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين لـ 17





وأضاف: أنه بهذه الحالة، فإن حصيلة الوفيات في فلسطين، ارتفعت إلى 17 حالة.









يأتي ذلك بعدما سجلت البلاد، 561 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكانت فلسطين سجلت السبت، حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد.

رام الله - دنيا الوطنأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، د. كمال الشخرة فجر اليوم الأحد، وفاة مواطنة (72 عاماً) من سكان مدينة نابلس، إثر إصابتها بفيروس (كورونا).