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مصر تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم السبت، 1324 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و79 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشير هذه الأرقام، إلى انخفاض نسبي، عن يوم أمس الجمعة، مع تسجيل 1412 إصابة، و81 حالة وفاة في اليوم السابق.

وأفادت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الإصابات المسجلة حتى يوم السبت، هو 74035 حالة، من ضمنهم 20103 حالات تم شفاؤها، و3280 حالة وفاة.

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