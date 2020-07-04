شؤون فلسطينية

شاهد: محافظ نابلس يتفقد الحواجز الأمنية في المحافظة

شاهد: محافظ نابلس يتفقد الحواجز الأمنية في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تفقد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم السبت، الحواجز الأمنية في محافظة نابلس.

وأعلن رمضان، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة، وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.

وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بالمحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).


 

أخبار ذات صلة

وفاة مسنة بنابلس.. ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين لـ 17

وفاة مسنة بنابلس.. ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا) في فلسطين لـ 17

أعضاء من مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب &#34;الضم&#34;

أعضاء من مؤتمر الحزب الديمقراطي الأميركي يطالبون بتقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب "الضم"

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرت الإجراءات الإسرائيلية

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرت الإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

اتحاد المقاولين يُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; تعقيباً على اعتقال الأمن بغزة للنقيب كحيل

اتحاد المقاولين يُصدر بياناً "مهماً" تعقيباً على اعتقال الأمن بغزة للنقيب كحيل

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

الكيلة: الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى والأمور ليست تحت السيطرة

الكيلة: الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى والأمور ليست تحت السيطرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

شاهد: محافظ نابلس يتفقد الحواجز الأمنية في المحافظة

شاهد: محافظ نابلس يتفقد الحواجز الأمنية في المحافظة

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرت الإجراءات الإسرائيلية

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرت الإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

حزب الشعب يُطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

حزب الشعب يُطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

منوعات

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

عربي

مصر تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

مصر تشهد انخفاضاً نسبياً في عدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

دولة الإمارات العربية المتحدة تقر هيكلاً حكومياً جديداً

دولة الإمارات العربية المتحدة تقر هيكلاً حكومياً جديداً

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)