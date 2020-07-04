شاهد: محافظ نابلس يتفقد الحواجز الأمنية في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم السبت، الحواجز الأمنية في محافظة نابلس.
وأعلن رمضان، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة، وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.
وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بالمحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).
تفقد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم السبت، الحواجز الأمنية في محافظة نابلس.
وأعلن رمضان، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة، وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.
وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بالمحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).
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