شاهد: محافظ نابلس يتفقد الحواجز الأمنية في المحافظة









رام الله - دنيا الوطنتفقد محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، مساء اليوم السبت، الحواجز الأمنية في محافظة نابلس.وأعلن رمضان، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) اليوم في المحافظة، وتوزعت الإصابات في كل من قريوت ودير الحطب ويتما، وتراوحت أعمارهم ما بين سنتين و70 سنة بينهم 8 أطفال.وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بالمحافظة إلى 178 إصابة، وفق ما نقلت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).