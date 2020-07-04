الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرات الإجراءات الإسرائيلية



جماهير شعبنا الفلسطيني الصامد

نحييكم بتحية الشهداء العظام الذين رووا بدمائهم الزكيه تراب الوطن الحبيب وجادوا بارواحهم فداءا لنا ولفلسطين .

نحيكم وانتم تمرون بفترة صعبة تواجهون فيها ازمه كورونا بكل صبرا واصرار وتفاني فشعبنا دوما صابرا صلبا ونسأل الله ان يحميه ويخرجه من هذه الازمه بسلام.



جماهيرنا الأبية



إن مسلسل المؤامرات على قضيتنا لم ينته ولقد عبرتم موخرا بكل فخر واعتزاز عن رفضكم القاطع لما يسمى بقانون الضم الهمجي والذي سيكون مصيره حتما مزابل التاريخ امام ارادتكم ومقاوتكم.



جماهير شعبنا الحبيب

لا زالت إدارة سجون الاحتلال تمارس اجراءاتها القمعية العنصرية بحقنا والتي ازدادت وتيرتها خلال الفترة الاخيرة وتمثلت في عزلنا عن العالم الخارجي وقطع زيارات الأهالي ومنع إدخال اموال الكانتينا و الملابس وممارسة سياسة العزل الانفرادي والتي كان آخرها عزل الرفيق القائد وائل الجاغوب والتضييق على أسيراتنا الماجدات وتصعيد سياسة الأهمال الطبي وتحديدا مع تفشي فيروس كورونا الذي ما زال يشكل خطرا حقيقيا على حياتنا وتحديدا المرضى بيننا .



ولكل ما سبق فقد أخذنا على عاتقنا نحن إخوانكم أسرى سجن النقب مسؤلية التحرك السريع بخطوات نضالية ضدد هذه الاجراءات القمعية متوكلين على الله وشعبنا بأن يكونوا لنا نصيرا في خطواتنا التالية:



أولا: وجهنا رسالة لإدارة مصلحة السجون حذرناها فيها من الإنفجار القادم اذا ما استمرت هذه الاجراءات.



ثانيا: قررنا إرجاع وجبات الطعام يوم غدا الأحد 5-7-2020 والإضراب عن الطعام لمده يوم واحد.



ثالثا:ندعو كافة المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمستوى الرسمي والشعبي ووسائل الاعلام لمتابعه ما يجري من جرائم بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.



جماهير شعبنا الأبي

إن الرهان عليكم هو الرهان الرابح والأكيد ونحن نهيب بكم أن تستمروا في مساندتنا والوقوف الى جانب قضيتنا



رام الله - دنيا الوطنأكدت الحركة الوطنية الأسيرة في سجن (النقب)، أنها وجهت رسالة إلى ادارة مصلحة السجون، محذرة فيها من الانفجار المقبل إذا ما استمرت الإجراءات الإسرائيلية بحقهم، معلنة أنها قررت إرجاع وجبات الطعام يوم غدٍ الأحد، وإعلان الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد.جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن الحركة الأٍسيرة، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، جاء نصه كالتالي: