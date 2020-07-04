قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار، مساء اليوم، تجاه مجموعة من العمال، بالقرب من بلدة حبلة جنوب قلقيلية، أثناء عودتهم من أراضي عام 48.



وأفاد شهود عيان، بأنّ قوة عسكرية إسرائيلية، متمركزة بالقرب من جدار الفصل العنصري، أطلقت الرصاص على العمال أثناء محاولتهم العودة إلى الضفة الغربية، عبر إحدى فتحات الجدار دون أن يسجل أي إصابات، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).