شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة 11 محلاً تجارياً، وصالة رياضية؛ لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق، الذي فرضته حالة الطوارئ في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناءً على تعليمات العميد عزام جبارة، مدير شرطة محافظة جنين، قام عدد من ضباط وعناصر الشرطة، بجولات في مناطق متفرقة من المحافظة، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الإغلاق، التي فرضتها حالة الطوارئ، والتأكد من المحال التجارية التي سمح لها بممارسة عملها، مع التزامها بالإجراءات الوقائية والصحية.

وأضاف: تم إغلاق 11 محلاً تجارياً وصالة رياضية، والقبض على اثنين من أصحاب المحلات؛ لعدم التزامهما بقرار الإغلاق في المحافظة.  

ودعا العميد جبارة، المواطنين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، كما دعا أصحاب المحال، التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ووسائل السلامة، التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس، وعدم انتشاره.

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