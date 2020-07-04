شؤون فلسطينية

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة، اليوم 93 محلاً تجارياً، وتم ضبطت 21 مركبة، وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ في قلقيلية.  

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه خلال قيام دوريات الشرطة بعمل جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة، والحواجز التي تهدف لمنع حركة وتنقل المواطنين في المدينة، تنفيذاً لقانون الطوارئ، وعدم خروج المواطنين من منازلهم إلا في حالات الضرورة، فقد تم إغلاق 93 من المحال التجارية، وضبط 21 مركبة خلال تحرك سائقيها في الشارع بدون أي مبرر، ومخالفتهم لحالة الطوارئ، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأضافت: أنه تم حجز هذه المركبات إدارياً، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق سائقيها أصولاً، حسب قانون الطوارئ.

ودعا العقيد نهاد ربايعة، مدير شرطة محافظة قلقيلية، المواطنين إلى الالتزام بمنازلهم، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم والحد من خطر انتشار فيروس (كورونا).

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