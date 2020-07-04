شؤون فلسطينية

الكيلة: الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى والأمور ليست تحت السيطرة

الكيلة: الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى والأمور ليست تحت السيطرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن كل محافظة الخليل مصابة بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أنه لهذا السبب، سيخرج وفد وزاري لزيارة المدينة غداً الأحد. 

وأضافت في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) أن الأمور ليست تحت السيطرة؛ لأن الإصابات منتشرة لأكثر من حلقة لمخالطين في محافظة الخليل. 

وقالت: إن الخليل أصبحت أكثر من نيويورك في نقل العدوى بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن كل فرد مصاب، يمكن أن يعدي ثلاثة آخرين، وهذه مؤشرات سيئة كثيراً بالنسبة لانتشار الفيروس، والحالة خطيرة، وغير مسيطر عليها.

وشددت على أنه في حال أصبحت الإصابات عبارة عن حلقات لمخالطين، فإن الوباء يصبح مجتمعياً، والعدوى أصبحت في المجتمع.

وقالت: لذلك دعونا المواطنين للحجر المنزلي لكل من خالط أي مصاب، والإجراءات على قدم وساق لمعرفة من هو مصاب أو غير مصاب، وإذا كانت ظهرت على المصابين بعض الأعراض يتم نقلهم لمستشفى دورا. 

وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم وضع كافة الأجهزة التي يحتاجها المستشفى، وتم وضع 120 سريراً لاستقبال عدد حالات (كورونا) المتوسطة، مشيرة إلى وجود 20 جهازاً تنفسياً.

وأضافت: أما في مستشفى عالية الحكومي، هناك حوالي 350 سريراً، وأخذنا 100 سرير لعلاج مرضى (كورونا) الذين يحتاجون لعلاج، ولا نستطيع أن تبقى محافظة الخليل دون وجود مستشفى حكومي، يستقبلهم.

وفيما يتعلق بالمواليد الجدد، ومدى إصابتهم بفيروس (كورونا) في حال كانت الأم مصابة، قالت الكيلة: إنه ليس شرطاً حتى الآن وفق الدراسات على الموضوع، ونحن نتعامل مع الأطفال كمصابي (كورونا) ولكن كل من ولدوا خرجوا معافين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات موجودة على أجهزة التنفسي الصناعي، وأوضاعم لا تنبئ بالسوء، الأيام الماضية كان الوضع سيئاً كثيراً، وتوفى عدد من كبار السن.

أخبار ذات صلة

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرات الإجراءات الإسرائيلية

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرات الإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

اتحاد المقاولين يُصدر بياناً &#34;مهماً&#34; تعقيباً على اعتقال الأمن بغزة للنقيب كحيل

اتحاد المقاولين يُصدر بياناً "مهماً" تعقيباً على اعتقال الأمن بغزة للنقيب كحيل

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

حزب الشعب يُطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

حزب الشعب يُطالب بإعلان محافظة الخليل منطقة منكوبة

فلسطين تُسجّل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجّل حصيلة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسطورة لواء الأربعين الأردني

أسطورة لواء الأربعين الأردني

شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرات الإجراءات الإسرائيلية

الحركة الأسيرة: حذرنا مصلحة السجون من الانفجار القادم حال استمرات الإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

قوات الاحتلال تُطلق النار تجاه عمال قرب قلقيلية

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

الشرطة تُغلق 11 محلاً وصالة رياضية في جنين

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

إغلاق 93 محلاً تجارياً وضبط 21 مركبة لعدم التزامهم بحالة الطوارئ بقلقيلية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

فتح: مؤتمر العاروري والرجوب رسالة قوية لجميع الأطراف المعنية

القيادي بـ &#34;التنفيذية&#34; تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

القيادي بـ "التنفيذية" تيسير خالد يهنئ فنزويلا بعيد استقلالها الـ 109

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

مجدلاني: المواقف الشجاعة لفنزويلا تجاه القضية الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

غرفة تجارة بيت لحم تستكمل توقّيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات صحّية بالمحافظة

منوعات

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

بعد قصة مُتحرش الجامعة الأمريكية.. رانيا يوسف: أتعرض يومياً للتحرش

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

نجل آيتن عامر في حالة حرجة.. وشقيقتها تطلب الدعاء له

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

حكم نهائي بالسجن المشدد 15 عاما للفنان المصري طارق النهري

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

فنانة تروي تجربتها مع الشاب المتهم بالتحرش بـ100 فتاة

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

لا جدوى من مسحة رابعة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هجوم حاد على إسعاد يونس بسبب فتاة ريفية.. وهكذا ردت

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

هل تعرض حمو بيكا للطعن في بطنه أثناء مُشاجرة؟

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

آمنة الكندري تثير ضجة بهذا القرار الجريئ

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

وفاة الفنان المصري محمود جمعة

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

فنانة مغربية تثير الغضب بسبب نصيحتها العجيبة للفتيات

عربي

دولة الإمارات العربية المتحدة تقر هيكلاً حكومياً جديداً

دولة الإمارات العربية المتحدة تقر هيكلاً حكومياً جديداً

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

خمسة جرحى في انفجار سيارة ملغومة بميناء العاصمة الصومالية

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الجزائر تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد إصابات فيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية &#34;القليل&#34; بفيروس (كورونا)

الأردن يحافظ على معدل الإصابات اليومية "القليل" بفيروس (كورونا)