الكيلة: الخليل أصبحت أكثر من نيويورك فيما يتعلق بنقل العدوى والأمور ليست تحت السيطرة





ولفتت وزيرة الصحة إلى أن هناك ثلاث حالات موجودة على أجهزة التنفسي الصناعي، وأوضاعم لا تنبئ بالسوء، الأيام الماضية كان الوضع سيئاً كثيراً، وتوفى عدد من كبار السن.

وقالت: إن الخليل أصبحت أكثر من نيويورك في نقل العدوى بفيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن كل فرد مصاب، يمكن أن يعدي ثلاثة آخرين، وهذه مؤشرات سيئة كثيراً بالنسبة لانتشار الفيروس، والحالة خطيرة، وغير مسيطر عليها.وشددت على أنه في حال أصبحت الإصابات عبارة عن حلقات لمخالطين، فإن الوباء يصبح مجتمعياً، والعدوى أصبحت في المجتمع.وقالت: لذلك دعونا المواطنين للحجر المنزلي لكل من خالط أي مصاب، والإجراءات على قدم وساق لمعرفة من هو مصاب أو غير مصاب، وإذا كانت ظهرت على المصابين بعض الأعراض يتم نقلهم لمستشفى دورا.وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم وضع كافة الأجهزة التي يحتاجها المستشفى، وتم وضع 120 سريراً لاستقبال عدد حالات (كورونا) المتوسطة، مشيرة إلى وجود 20 جهازاً تنفسياً.وأضافت: أما في مستشفى عالية الحكومي، هناك حوالي 350 سريراً، وأخذنا 100 سرير لعلاج مرضى (كورونا) الذين يحتاجون لعلاج، ولا نستطيع أن تبقى محافظة الخليل دون وجود مستشفى حكومي، يستقبلهم.وفيما يتعلق بالمواليد الجدد، ومدى إصابتهم بفيروس (كورونا) في حال كانت الأم مصابة، قالت الكيلة: إنه ليس شرطاً حتى الآن وفق الدراسات على الموضوع، ونحن نتعامل مع الأطفال كمصابي (كورونا) ولكن كل من ولدوا خرجوا معافين.