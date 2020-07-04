"الصحة العالمية" تسجل زيادة قياسية بعدد إصابات (كورونا) خلال 24 ساعة

سجل العالم اليوم السبت، زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما سجلت منظمة الصحة العالمية، بلغت 212326 حالة.



وأكد تقرير المنظمة اليومي، أن أكبر الزيادات سُجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند، فيما تعود الزيادة اليومية القياسية السابقة إلى 28 حزيران/يونيو حين بلغت 189077 حالة على مستوى العالم.



وظل عدد حالات الوفاة ثابتا عند نحو 5000 حالة يومياً.







رام الله - دنيا الوطن